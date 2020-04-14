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Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для чипирования людей

Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для чипирования людей

Российский теннисист и экс-депутат Госдумы Марат Сафин порассуждал о том, насколько скоро жителям планеты массово внедрят чипы для отслеживания их перемещения. Мастер спорта сделал сомнительное заявление в прямом эфире ленты Sports.Ru в Instagram.

"Думаю, людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году сказал, что у нас будет пандемия, следующий враг – вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Давосском форуме, как все будет", – сказал он.

Сафин посетовал на население, которое верит "страшилкам по телевизору" о коронавирусной инфекции COVID-19. Он предпололожил, что с вирусом "все не так, как рассказывается".

"Кто-то верит, что скоро закончится цивилизация, а я в это не верю. Просто скоро будем ходить с чипом... Думаю, есть ребята покруче мировых лидеров, которые реально хозяева денег, хозяева мира, и они это могут легко провернуть. Можно называть это теневым правительством, можно как угодно. Думаю, мы даже не догадываемся, что они существуют. Ротшильды и Рокфеллеры – это раскрученные имена, а за ними еще кто-то стоит".

Спортсмен на этом не закончил с конспирологическими теориями и предложил подписчикам читать неназванные книги дипломата Генри Киссинджера и государственного едятеля Феликса Дзержинского.

"Шанс избежать этого? Думаю, вряд ли. Не сможешь летать никуда, не получишь визу, не сможешь страховаться. Могут деньги заблокировать. Кэша не будет, будут виртуальные деньги", – добавил Сафин.

Как сообщал Ruposters, ранее были названы пять основных мест с высоким риском заражения коронавирусом.

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По материалам: uposters.ru

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