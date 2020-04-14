Торговая война с Китаем сыграла против США

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Chip Somodevilla / Getty Images

Торговая война с Китаем, начатая президентом США Дональдом Трампом, сыграла против его страны в борьбе с коронавирусом, пишет CNBC. Вашингтон нуждается в необходимых товарах и лекарствах, которые можно было бы импортировать из Китая, однако этому препятствуют введенные ранее пошлины.

Из-за них может возникнуть нехватка необходимого для лечения коронавируса оборудования, большая часть которого производится в Китае. Те товары, которые все же ввозятся в страну, значительно подорожают по сравнению с ситуацией без торговой войны, отмечают авторы.

Так, товары первой необходимости, ввезенные в страну с начала года, на сумму в 3,3 миллиарда долларов, облагаются пошлинами в размере 7,5 процента. Импорт отдельных категорий товаров на 1,1 миллиард долларов попал под 25-процентные сборы.

Также издание обращает внимание, что другие страны, которые не ввели жестких мер на импорт из Китая, более успешны в борьбе с корнавирусом и его распространением, в то время как США стали мировым лидером по числу выявленных случаев заражения. На данный момент в стране зафиксировано более 555 тысяч инфицированных и 22 тысячи смертельных случаев.

Торговая война между США и Китаем началась в конце 2017 года с введения пошлин на ряд товаров, произведенных в Китае и импортируемых США. В дальнейшем их перечень расширялся. В начале 2020 года стороны заключили первую фазу сделки о взаимном смягчении ограничительных мер, в рамках которой Пекин обязался закупать больше американских товаров, однако об окончательном перемирии речи пока не идет.