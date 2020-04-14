Трамп потребовал абсолютных полномочий на отмену карантина

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Alex Wong / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что он обладает абсолютными полномочиями на отмену общенационального карантина. Об этом 14 апреля сообщает BBC News.

Как отметил глава государства во время ежедневного пресс-брифинга по вопросам коронавируса, «именно президент США отдает приказы». «Тот, кто является президентом, обладает абсолютными полномочиями», — заключил Трамп.

Администрация США почти завершила подготовку плана по восстановлению экономики и открытию предприятий, которые прекратили свою деятельность на время карантина. Правительство также объявило 1 мая ориентировочной датой смягчения карантинных мер.

Многие эксперты по вопросам права выступили против данного заявления лидера страны, так как, согласно Конституции США, вопросы поддержания порядка и обеспечения безопасности находятся в ведении штатов.

Губернаторы штатов, в свою очередь, также выразили свое недовольство комментарием Трампа. Глава Пенсильвании Том Вулф заявил, что вопросы открытия штатов должны решаться непосредственно их властями, так же, как решались и вопросы их закрытия.

На данный момент США находятся на первом месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, в стране зафиксировано около 587 000 случаев. Более 23 000 человек скончались в результате пандемии.