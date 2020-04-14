Трамп рассказал подробности последнего разговора с Путиным

Лидия Мартынова

Основной темой была нефть, но обсуждали Китай и вооружение — американский лидер Дональд Трамп рассказал подробности своих последних телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись в минувшее воскресенье. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обсудили многое. Мы обсудили Китай. Мы обсудили множество разных тем, но главным образом звонок был посвящен нефти, как вы можете себе представить. Они (власти России) очень помогли со стабилизацией цены, стабилизацией количества баррелей», — сказал Трамп.

Его попросили уточнить, затрагивались ли в ходе беседы вопросы стратегической безопасности и контроля над вооружениями.

«Мы говорили о вооружениях. Да, говорили. Это в действительности была очень важная часть беседы. Хорошо, что подметили… Я бы сказал, что мы в основном говорили о Китае, мы говорили об их границах. Мы говорили немного о наших границах, наших границах с Мексикой, поскольку Мексика, как вы знаете, является крупной частью сделки ОПЕК+», — сообщил президент США.

Дональд Трамп при этом заявил, что считает свой воскресный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным чрезвычайно важным.