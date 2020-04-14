В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1197 человек

Лидия Мартынова

Общее число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 1197, за сутки выявлены 49 человек, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине.

"В Азербайджане выявлено еще 49 случаев заражения коронавирусом, 62 человека вылечились и выписаны. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1197 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 351 человек вылечился, 13 скончались, 833 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.