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В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1197 человек

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1197 человек
Общее число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 1197, за сутки выявлены 49 человек, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине.

"В Азербайджане выявлено еще 49 случаев заражения коронавирусом, 62 человека вылечились и выписаны. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1197 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 351 человек вылечился, 13 скончались, 833 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.

# В мире
По материалам: ria.ru

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