В Большом театре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом работников

Вадим Карасев

Владимир УринФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Большом театре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом работников. Об этом сообщает газета «Известия».

Генеральный директор учреждения Владимир Урин заявил, что болезнь у сотрудников протекает бессимптомно. В связи с этим все получившие положительный тест на COVID-19 собираются через неделю повторно сдать анализ. Урин подчеркнул, что театр соблюдает все требования безопасности, в том числе дезинфекцию до и после спектаклей.

13 апреля стало известно, что у 34 сотрудников Большого театра был выявлен коронавирус. По словам гендиректора, тестирование проводилось за несколько дней до концерта в поддержку участников акции «Мы вместе», который состоялся 11 апреля на Исторической сцене. Все инфицированные не были допущены к организации мероприятия.

По состоянию на 14 апреля в мире насчитывается почти два миллиона случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 погибло более 121 тысячи человек.