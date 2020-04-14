В КНР за сутки выявили коронавирус еще у 79 человек, въехавших из России

Влада Некрасова

Заражение коронавирусом в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ, за минувшие сутки выявили еще у 79 граждан Китая, которые вернулись на родину из России через пункт пропуска Пограничный – Суйфэньхэ, сообщают комитет по вопросам здравоохранения провинции и генконсульство России в Харбине.

Уточняется, что из 79 новых зараженных 65 ранее считались бессимптомными носителями коронавируса, однако у них во время нахождения под медицинским наблюдением проявились симптомы, и эти пациенты были включены в статистику подтвержденных ввозных случаев. По данным комитета, за минувшие сутки коронавирус выявили еще у одного пациента, не имевшего симптомов, который также является гражданином КНР, прибывшим из России.