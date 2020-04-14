В МЧС уточнили: Не направили помощь в Сербию, а планируем закупить

Лидия Мартынова

Пресс-служба МЧС России переформулировала свой ранее разосланный релиз о помощи для Сербии в борьбе с распространением коронавируса. Как выяснилось, в нем допущены принципиальные ошибки.

«Ранее вам был направлен релиз по оказанию гуманитарной помощи МЧС России при содействии Российско-Сербского гуманитарного центра сербским пожарным, — пишет начальник отдела координации деятельности территориальных органов Департамента информационной политики МЧС России Екатерина Швецова. — Прошу обратить внимание, что защитное снаряжение и средства индивидуальной защиты для работы сербских пожарных подразделений будет закуплено, а не ДОСТАВЛЕНО или НАПРАВЛЕНО, непосредственно в Сербии и передано нашим коллегам».

В обновленной версии информация должна быть такой:

«МЧС России при содействии Российско-Сербского гуманитарного центра окажет помощь коллегам из дружественного государства в условиях распространения коронавирусной инфекции: защитное снаряжение и средства индивидуальной защиты для работы пожарных подразделений Сектора по ЧС МВД Сербии будет закуплено в Сербии в ближайшее время. Всего более 3000 комплектов.

Чрезвычайное положение в связи с пандемией в Сербии введено с 15 марта текущего года. Подразделения Сектора по ЧС продолжают выполнять задачи по предназначению, обеспечивая безопасность граждан Республики Сербии, в тяжелых условиях. Из-за чего среди сербских пожарных и спасателей ежедневно фиксируются случаи заражения новой коронавирусной инфекцией.

Накануне в РСГЦ, который базируется в сербском городе Нише с 2012 года, с просьбой о помощи в оснащении сотрудников средствами индивидуальной защиты обратилось руководство МВД Сербии. В настоящий момент производятся необходимые процедуры для скорейшего направления гуманитарной помощи.

Стоит также отметить, что Российско-Сербский гуманитарный центр, курируемый МЧС России, тесно сотрудничает с властями Сербии, администрацией города Ниша и другими государственными и добровольческими структурами. На постоянной основе ведется мониторинг складывающейся обстановки. За время действия пандемии РСГЦ помогал в организации пункта санитарно-эпидемиологического контроля в аэропорту Ниша для работы в условиях повышенного пассажиропотока, выделял необходимое оборудование из резерва Центра».