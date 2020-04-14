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В Минсельхозе исключили возможность дефицита продовольствия в России

В Минсельхозе исключили возможность дефицита продовольствия в России
Российский агропромышленный комплекс благодаря сельхозпроизводителям демонстрирует силу и стабильность, проблем с сельхозпродукцией и продовольствием в России не будет, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза РФ.

Министерство указывает, что об этом было заявлено в ходе очередного заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием, которое провел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Дмитрий Патрушев исключил возможность дефицита сельхозпродукции и продовольствия", - говорится в сообщении. Министр в ходе заседания выразил благодарность сельхозтоваропроизводителям, которые наравне со многими службами обеспечивают в нынешнее непростое время жизнедеятельность государства.


"Благодаря им российский агропромышленный комплекс даже в это непростое время демонстрирует свою силу и стабильность. Полки магазинов, наполненные качественной отечественной продукцией, дают людям уверенность в сегодняшнем дне. А техника в полях и действующие предприятия, говорят о том, что проблем с сельхозпродукцией и продовольствием не было и не должно быть завтра", - подчеркнул Патрушев.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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