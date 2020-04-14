В Минсельхозе исключили возможность дефицита продовольствия в России
Министерство указывает, что об этом было заявлено в ходе очередного заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием, которое провел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Дмитрий Патрушев исключил возможность дефицита сельхозпродукции и продовольствия", - говорится в сообщении. Министр в ходе заседания выразил благодарность сельхозтоваропроизводителям, которые наравне со многими службами обеспечивают в нынешнее непростое время жизнедеятельность государства.
"Благодаря им российский агропромышленный комплекс даже в это непростое время демонстрирует свою силу и стабильность. Полки магазинов, наполненные качественной отечественной продукцией, дают людям уверенность в сегодняшнем дне. А техника в полях и действующие предприятия, говорят о том, что проблем с сельхозпродукцией и продовольствием не было и не должно быть завтра", - подчеркнул Патрушев.