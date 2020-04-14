В минздраве Польши оценили сроки окончания эпидемии коронавируса

Лидия Мартынова

Эпидемия коронавируса будет продолжаться еще минимум год, заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в эфире радиостанции RMF FM.

"Эпидемия, по моей оценке, будет длиться еще минимум год. Мы готовимся к долгой борьбе с коронавирусом", - сказал Шумовский.

Он отметил, что поляки не смогут провести летние отпуска так, как привыкли, например, выезжая на морские курорты. "О таких (отпусках – ред.), как мы себе представляли, и как было до этого, мы можем забыть", - заявил министр. Он пояснил, что "нет никаких данных, которые бы говорили, что эпидемия прекратится по причине наступления лета".

Также, по его словам, вероятнее всего летом для детей не будут организованы лагеря. "Мы можем рассчитывать на то, что их не будет", - сказал глава Минздрава.

В настоящее время в Польше введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса. По последним данным, число зараженных коронавирусом в Польше составило более 6934 человек, 245 из них скончались.