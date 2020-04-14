В Москве предупредили о возможном дефиците мест для больных коронавирусом

Лидия Мартынова

В Москве количество ежедневно выявляемых больных коронавирусом остается стабильно высоким, в связи с чем в ближайшие две-три недели возможен дефицит коек в перепрофилированных госпиталях. Об этом заявили в столичном Департаменте здравоохранения.

Поэтому сейчас принят ряд решений, направленных на мобилизацию всей системы московского здравоохранения. В частности, в ближайшие десять дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на коранавирусную инфекцию. Таким образом, в общей сложности в больницах Департамента здравоохранения Москвы будет развернуто порядка 21 тысячи коек.

Кроме того, экстренная медицинская помощь будет оказываться в 12 стационарах.

«Выбранные для этого стационары оснащены достаточным количеством необходимого высокотехнологичного оборудования, а также кадровыми ресурсами. С учетом этого, а также временной отмены плановых госпитализаций, эти больницы обеспечат оказание всей необходимой медицинской помощи пациентам в экстренных случаях. В них будут соблюдены исчерпывающие противоэпидемиологические меры по недопущению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции», — сказали в Департаменте.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в больницах Москвы умерли еще 13 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус.