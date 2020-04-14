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В Мозамбике задержали наркобарона, сбежавшего более 20 лет назад

В Мозамбике задержали наркобарона, сбежавшего более 20 лет назад
Один из самых разыскиваемых преступников мира - бразильский наркобарон, сбежавший из тюрьмы в 1998 году, задержан в Мозамбике, сообщило министерство юстиции Бразилии.

"Жилберто Апаресидо душ Сантуш был задержан сегодня в Мозамбике. Он известен как один из крупнейших торговцев кокаином в криминальной группировке "Первая столичная команда" (крупнейшая преступная организация Бразилии) и несёт ответственность за отправку тонн наркотиков в разные страны", - говорится в сообщении министерства.

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По материалам: ria.ru

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