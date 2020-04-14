В Мозамбике задержали наркобарона, сбежавшего более 20 лет назад

Анастасия Иванова

Один из самых разыскиваемых преступников мира - бразильский наркобарон, сбежавший из тюрьмы в 1998 году, задержан в Мозамбике, сообщило министерство юстиции Бразилии.

"Жилберто Апаресидо душ Сантуш был задержан сегодня в Мозамбике. Он известен как один из крупнейших торговцев кокаином в криминальной группировке "Первая столичная команда" (крупнейшая преступная организация Бразилии) и несёт ответственность за отправку тонн наркотиков в разные страны", - говорится в сообщении министерства.