В Раде хватает голосов для принятия "антиколомойского" закона

Лидия Мартынова

15 апреля Верховная Рада, вероятно, сможет принять во втором чтении "антиколомойский" законопроект – о невозвращении банков бывшим владельцам. Об этом источник во фракции "Слуга народа".По его словам, сегодня планируется согласовать, как будет выглядеть рассмотрение 16 тыс. поправок и как пройдет голосование.По мнению оставшегося анонимным депутата, в парламенте должно хватить голосов для принятия законопроекта, однако на ситуацию может повлиять отсутствие единства во фракции монобольшинства."Примерно пять человек являются "фронтменами", они подали более 1000 поправок. Есть "сочувствующие". Это в совокупности около 20 человек. Но фракция – 254 человека. То есть 226 мы должны иметь. Но есть обиды. Тому не понравилось, что с кино сняли [финансирование], другому еще что-то", – рассказал собеседник издания."Украинская правда" писала, что на внеочередном заседании 15 апреля нардепы рассмотрят законопроект о банках. Он был принят в первом чтении 30 марта. Среди прочего документ сделает невозможным возвращение "ПриватБанка", национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.Перед голосованием депутаты должны рассмотреть все поправки: сначала в комитете, а потом и в сессионном зале. На данный момент их больше 16 тысяч.Коломойский признавал, что ему не выгодно, чтобы документ был принят, он называл законопроект "антиукраинским".