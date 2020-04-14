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В России начнется работа над вводом беспилотников на дорогах

В России начнется работа над вводом беспилотников на дорогах

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотников на дорогах. Соответствующий перечень поручений опубликован во вторник на сайте кабинета министров.

«Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных организаций и представителей научно-технологического бизнес-сообщества в целях опережающего развития разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах РФ», — говорится в документе.

Срок исполнения поручения — 12 мая.

27 марта Мишустин утвердил концепцию по ускорению развития в стране беспилотных транспортных средств. Согласно документу, автодроны позволят снизить количество аварий на дорогах страны, уменьшат стоимость перевозки пассажиров и грузов, при этом скорость доставки повысится на треть. 

 

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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