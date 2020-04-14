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В России начнут уничтожать конфискованный алкоголь, ставший предметом административного правонарушения

В России начнут уничтожать конфискованный алкоголь, ставший предметом административного правонарушения

Алкоголь, этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, если они стали предметом административного правонарушения хотят уничтожать. Это будет способствовать совершенствованию законодательства о госрегулировании их производства, а также ограничению потребления. Это сказано в законопроекте, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 14 апреля.

Изменения предлагается внести в статью 25 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Документ должен узаконить уничтожение алкоголя, который был изъят при проверках таможенников, МВД и региональных властей. Сейчас разрешается уничтожать только контрафактный алкоголь. Теперь меру хотят распространить на всю незаконную спиртосодержащую продукцию.

По словам главы Росалкогольрегулирования Игоря Алёшина, в 2019 году ведомством было проведено 6,8 тысячи контрольных мероприятий. Конфисковано более 400 тысяч декалитров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это примерно столько же, сколько и в 2018 году. Всего, с 2015 года, когда вступило в силу постановление правительства о реализации мер по пресечению незаконных производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции изъяли более 110 млн литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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