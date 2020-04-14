В России обрушилась добыча газа

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости

По итогам марта добыча газа в России обрушилась на 12,3 процента, до 59,4 миллиарда кубометров, по отношению к тому же периоду прошлого года. Об этом говорится в отчете Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Экспорт в дальнее зарубежье снизился на 17,7 процента, до 13,3 миллиарда кубометров, что связано с рядом факторов. Помимо эпидемии коронавируса, это аномально теплая зима и рекордные запасы газа в хранилищах.

С начала года отбор из хранилищ вырос на 28 процентов, но даже к концу отопительного сезона запасы останутся значительными, что окажет влияние и на поставки летом.

Ранее стало известно, что в январе-феврале «Газпром», обладающий монополией на экспорт трубопроводного газа, лишился 51,3 процента экспортных доходов. Компания получила 5,046 миллиарда долларов. Экспорт газа также сократился, но только на 24,6 процента, до 32,5 миллиарда кубометров, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Из данных Генеральной администрация по таможне КНР и Федеральной таможенной службы (ФТС) России стало известно, что в первые два месяца 2020-го газ в Китай поставлялся по стоимости 203 доллара за тысячу кубометров. Это в полтора раза меньше, чем предполагалось при начале строительства.