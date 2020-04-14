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В России сократилось количество заключенных

В России сократилось количество заключенныхФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Число заключенных в России в 2019 году оказалось меньше на 40 тысяч, чем годом ранее — 523,9 тысячи человек. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, опубликованном в «Российской газете».

Уточняется, что в 2018 году в российских учреждениях уголовно-исполнительной системы находились 563,2 тысячи заключенных. Омбудсмен отметила, что это связано со стремлением государства применять суровое наказание в виде лишения свободы в крайних случаях, и выразила надежду на на сохранение данной динамики. «Взятый государством курс на гуманизацию и сокращение количества граждан, в отношении которых выносятся приговоры к лишению свободы, конечно, позитивное явление», — резюмировала она.

В декабре 2019 года председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев сообщил, что в России за последние 20 лет заключенных стало в два раза меньше. Он напомнил, что 1 января 1999 года в российских колониях было 1,06 миллиона заключенных.

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний объясняли многолетнее снижение числа заключенных в колониях принятием законов, направленных на гуманизацию уголовного законодательства.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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