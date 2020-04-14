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В Россию привезли штамм коронавируса из США для создания вакцины

В Россию привезли штамм коронавируса из США для создания вакцины
Одна из российских компаний ввезла в страну из США штамм COVID-19 для проведения исследований и создания вакцины, декларацию на него выпустила Томская таможня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу таможни.

"В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции 2019-nCoV российская компания для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем ввезла из США в Московский регион вирусные частицы", – сказано в сообщении.

В таможне пояснили, что декларация на штамм была подана удаленно в Центр электронного декларирования Томской таможни в пятницу, 10 апреля. Вирусные частицы транспортировали во флаконе объемом 23х0,6 миллилитров, их общий вес составлял 88 граммов.


сообщило, что волонтер рассказал о тестах вакцин против нового коронавируса на людях.
# Россия
По материалам: ria.ru

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