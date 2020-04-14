В Ростове у врача городской больницы № 6 подтвержден коронавирус

Вадим Карасев

Татьяна Быковская министр здравоохранения сообщила о том, что пришли результаты первых тестов на коронавирус медперсонала и пациентов Городской больницы №6 города Ростова-на-Дону.

Положительный анализ на коронавирус был только у врача-рентгенолога.

"Первые результаты теста отрицательные, кроме врача-рентгенолога. Это означает то, что коронавирус передается через поверхности, а не только воздушно-капельным путем. Я полагаю, что рентгенаппарат плохо обрабатывали после пациентов", - сказала Быковская.

В Городской больнице №6 на карантине находится 64 человека. Отмечается, что в больнице принимают пациентов с внебольничной пневмонией, но размещают их в отдельном хирургическом корпусе, сообщает РостовГазета.

Читайте также: В храмах Ростовской области наблюдается массовое скопление прихожан на богослужениях