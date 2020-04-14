В Ростовской области запретили посещать кладбища из-за коронавируса

Вадим Карасев

Глава Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о запрете на посещение кладбищ в период с 14 по 30 апреля. Такие изменения произошли в связи с теми рекомендациями, которые дал главный санитарный врач области.

Исключением для посещения кладбищ могут быть только похороны, на которых разрешается присутствовать только ближайшим родственникам: супруге или супругу умершего, родителям, детям, братьям и сестрам.

Даже в Родительский день, в Радоницу, которая приходится в этом году на 28 апреля, будет действовать запрет, чтобы избежать массового скопления людей.

В Ростовской области на утро 14 апреля зарегистрировано 78 заражённых. Всего пятеро вылечившихся. В тяжелом состоянии - семь человек, - сообщает Ростов- РБК.



Читайте также: В Ростове у врача городской больницы № 6 подтвержден коронавирус