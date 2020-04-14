В Сенате намерены разобраться с удалением Google обращения Путина

Анастасия Иванова

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета намерена разобраться в ситуации с удалением Google обращения президента РФ к гражданам в условиях пандемии коронавируса, заявил глава комиссии Андрей Климов.

"Наш старый знакомый, Google, также отметился. Там чудесным образом стали исчезать сюжеты. В том числе обращение президента РФ к гражданам", - сказал Климов во вторник на заседании комиссии.

Кроме того, Google стал удалять из контента обращения российских врачей-вирусологов к гражданам, которые объясняли, что и как происходит в условиях пандемии. После обращения к компании и получения невнятных объяснений сюжеты с врачами восстанавливались, добавил он.

"Наша комиссия должна этим поинтересоваться глубоко и серьезно", - уверен Климов.