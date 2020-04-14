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В Сети появились первые отзывы о сериале "Зулейха открывает глаза"

В Сети появились первые отзывы о сериале "Зулейха открывает глаза"
Вчера на телеканале "Россия-1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной. Многие зрители уже поделились впечатлениями о просмотре первой серии в соцсетях.

"Как же я ждала этот сериал! Даже немного перегорела в своем ожидании. И вот она, первая серия. Мурашки по рукам бегали во время просмотра: музыка, актеры — пока все просто отлично. Жаль, что всего по одной серии показывают", — написала @brillar_sol.

"Ревела, пока читала книгу. Теперь, чувствую, буду рыдать за просмотром сериала", — заявила @gulnaz_zigansha


"Первая серия сразу запала в душу. Именно такими я рисовала картины при чтении книги", — присоединилась к обсуждению @romina_turprofi.


Большинство зрителей оценило игру Чулпан Хаматовой. Актриса исполняет главную роль —раскулаченной крестьянки Зулейхи.

"Чулпан очень люблю и на экране, и в жизни. Смотрела с удовольствием, но очень тяжело — трудно душевно. Сложный фильм. Все-таки ситуация того времени стала катастрофой для многих людей", — считает @ olesiapetrova6955.

"Книгу не читала, но мне первая серия понравилась. Чулпан хорошо играет. А кадры с 4 девочками каждый раз вызывают слезы", — написала @zarina_marvel.

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Есть книги, которые навсегда оставляют след в твоей жизни. Одна из таких - "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной. Помню прочитав ее почти 5 лет назад была в восторге и рекомендовала всем друзьям, знакомым. Когда по любимой книге снимают фильм то возникают противоречивые чувства - смотреть или не смотреть, что бы не разочароваться. В 99 из 100 фильм "проигрывает". Но выхода экранизации Зулейхи я ждала, в том числе из за Хаматовой. Дождалась! Сегодня была 1 серия, пока выводы делать рано, еще 7 серий впереди... Чуплан великолепна! Это 100% ее роль и кого-то другого даже невозможно представить. Музыка и "птица" с детьми на снегу - что то невероятно красивое! Мелодия, узор на снегу, валенки.... И еще лошади в кадре, такие красавцы, глаз не оторвать! Однако жаль, что почти не раскрыли семейный уклад татарской деревни. В книге очень много душераздирающих моментов про любовь, детей, жадность, злость, веру, религию и т.д. Смотрим дальше..... P.s всем очень рекомендую к прочтению и просмотру. Делитесь вашими впечатлениями. Вы смотрите фильм? Читали эту книгу? #хорошеекино #зулейхаоткрываетглаза #гузельяхина #чулпанхаматова #киноиликнига #музыка

A post shared by Настасья Польшикова (@nastasia_polsh) on

"Когда по любимой книге снимают фильм то возникают противоречивые чувства - смотреть или не смотреть, чтобы не разочароваться. В 99 из 100 фильм "проигрывает". Но выхода экранизации Зулейхи я ждала, в том числе из за Хаматовой. Дождалась! Сегодня была первая серия. Пока выводы делать рано, еще семь серий впереди. Но Чуплан великолепна! Это 100% ее роль и кого-то другого даже невозможно представить", — прокомментировала @ nastasia_polsh.


Многим понравилось музыкальное сопровождение в сериале. Особенно татарская народная песня "Ай, былбылым" в исполнении Дины Гариповой.

"Прекрасное исполнение Дины Гариповой. До глубины души", — считает @Дилара Гилязова.

"Прекрасный голос, прекрасная песня. Как она поет — мурашки по коже", — подчеркнул @Dmitry.


"Очень красивая песня. Не знаю татарского языка, но слышу боль и страдания. Голос очаровывает",— прокомментировала @Любовь Калинина.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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