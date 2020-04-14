В Сети появились первые отзывы о сериале "Зулейха открывает глаза"

Лидия Мартынова

Вчера на телеканале "Россия-1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной. Многие зрители уже поделились впечатлениями о просмотре первой серии в соцсетях.

"Как же я ждала этот сериал! Даже немного перегорела в своем ожидании. И вот она, первая серия. Мурашки по рукам бегали во время просмотра: музыка, актеры — пока все просто отлично. Жаль, что всего по одной серии показывают", — написала @brillar_sol.

"Ревела, пока читала книгу. Теперь, чувствую, буду рыдать за просмотром сериала", — заявила @gulnaz_zigansha

"Первая серия сразу запала в душу. Именно такими я рисовала картины при чтении книги", — присоединилась к обсуждению @romina_turprofi.

Большинство зрителей оценило игру Чулпан Хаматовой. Актриса исполняет главную роль —раскулаченной крестьянки Зулейхи.

"Чулпан очень люблю и на экране, и в жизни. Смотрела с удовольствием, но очень тяжело — трудно душевно. Сложный фильм. Все-таки ситуация того времени стала катастрофой для многих людей", — считает @ olesiapetrova6955.

"Книгу не читала, но мне первая серия понравилась. Чулпан хорошо играет. А кадры с 4 девочками каждый раз вызывают слезы", — написала @zarina_marvel.

"Когда по любимой книге снимают фильм то возникают противоречивые чувства - смотреть или не смотреть, чтобы не разочароваться. В 99 из 100 фильм "проигрывает". Но выхода экранизации Зулейхи я ждала, в том числе из за Хаматовой. Дождалась! Сегодня была первая серия. Пока выводы делать рано, еще семь серий впереди. Но Чуплан великолепна! Это 100% ее роль и кого-то другого даже невозможно представить", — прокомментировала @ nastasia_polsh.

Многим понравилось музыкальное сопровождение в сериале. Особенно татарская народная песня "Ай, былбылым" в исполнении Дины Гариповой.

"Прекрасное исполнение Дины Гариповой. До глубины души", — считает @Дилара Гилязова.

"Прекрасный голос, прекрасная песня. Как она поет — мурашки по коже", — подчеркнул @Dmitry.

"Очень красивая песня. Не знаю татарского языка, но слышу боль и страдания. Голос очаровывает",— прокомментировала @Любовь Калинина.