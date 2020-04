В Сети появились первые отзывы о сериале "Зулейха открывает глаза"

View this post on Instagram

Есть книги, которые навсегда оставляют след в твоей жизни. Одна из таких - "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной. Помню прочитав ее почти 5 лет назад была в восторге и рекомендовала всем друзьям, знакомым. Когда по любимой книге снимают фильм то возникают противоречивые чувства - смотреть или не смотреть, что бы не разочароваться. В 99 из 100 фильм "проигрывает". Но выхода экранизации Зулейхи я ждала, в том числе из за Хаматовой. Дождалась! Сегодня была 1 серия, пока выводы делать рано, еще 7 серий впереди... Чуплан великолепна! Это 100% ее роль и кого-то другого даже невозможно представить. Музыка и "птица" с детьми на снегу - что то невероятно красивое! Мелодия, узор на снегу, валенки.... И еще лошади в кадре, такие красавцы, глаз не оторвать! Однако жаль, что почти не раскрыли семейный уклад татарской деревни. В книге очень много душераздирающих моментов про любовь, детей, жадность, злость, веру, религию и т.д. Смотрим дальше..... P.s всем очень рекомендую к прочтению и просмотру. Делитесь вашими впечатлениями. Вы смотрите фильм? Читали эту книгу? #хорошеекино #зулейхаоткрываетглаза #гузельяхина #чулпанхаматова #киноиликнига #музыка