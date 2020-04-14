«В шее трубка, поражено больше половины легких»: комментарий о состоянии Надежды Бабкиной из больницы

Алексей Вольцев

Информация о том, что Надежда Бабкина пришла в себя, к сожалению, не подтвердилась. 70-летняя артистка по-прежнему находится в очень тяжелом состоянии и подключена к аппаратам. «СтарХиту» удалось узнать об истинном состоянии звезды и прогнозах врачей по ее лечению.

Надежду Бабкину госпитализировали в одну из столичных клиник еще две недели назад — первого апреля артистка сама обратилась к медикам. Состояние стремительно ухудшалась: уже через несколько дней врачи подключили артистку к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому, чтобы снизить нагрузку на другие органы. Как стало известно «СтарХиту», официальный диагноз, который поставили врачи, звучит так: внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом.

Вчера в некоторых источниках появилась информация, что Надежде Георгиевне лучше, якобы она пришла в себя, удивилась, что «спала» неделю и тут же бодро потребовала картошки с грибами. Однако, источник в больнице, где звезда проходит лечение, раскрыл «СтарХиту» истинное положение вещей. Прогнозы врачей относительно здоровья Бабкиной пока не утешительны — она по-прежнему подключена к аппаратам и считается тяжелой реанимационной больной.

«Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами, — рассказал источник «СтарХита» в клинике. — Другой возможности просто нет, потому что со 2-го апреля она на искусственной вентиляции легких – в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд».

Из хороших новостей — температура у артистки сегодня 36,5. А также, согласно контрольному КТ легких, отрицательной динамики не наблюдается: объем их поражения не увеличивается — на данный момент он составляет больше 60%, но это очень тяжелая форма. Звезду окружили вниманием, ее постоянно навещают медсестры и врачи — проводят всю необходимую терапию, в том числе и антибиотиками.

Также возникает справедливый вопрос, почему у Льва Лещенко, который старше артистки и оказался в клинике с примерно тем же диагнозом, болезнь протекала гораздо легче. «Насколько нам известно, Надежда Георгиевна почти две недели пыталась заниматься дома самолечением, — продолжает источник «СтарХита». — Поэтому усугубила ситуацию — так ни в коем случае делать нельзя».

Кроме того у певицы имеется ряд сопутствующих осложнений, которые влияют на здоровье, в том числе гипертония и дефицит щитовидной железы. А незадолго до того как угодить в больницу, звезда экстремально худела и сбросила за короткое время почти 20 килограммов. Что тоже могло подорвать иммунитет.

Пока никто из родных Надежды Георгиевны не госпитализирован, в певице близких также не пускают, однако, ежедневно информируют о ее состоянии. А вот коллегу по шоу «Модный приговор», историка моды Александра Васильева, уже также положили в больницу — в Коммунарку. Мужчина чувствует себя хорошо и надеется, что скоро сможет покинуть палату.

Фото: архив пресс-службы, Денис Дидро, Instagram.com