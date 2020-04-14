В США зафиксировали преодоление самых страшных времен

Вадим Карасев

Фото: Kevin Hagen / AP

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs, опрошенные Bloomberg, зафиксировали преодоление самых страшных времен и пика кризиса на фондовом рынке США. По их словам, этому способствовала грамотная политика Федеральной резервной системы и Конгресса.

Финансисты считают, что риски для американской экономики в целом и фондового рынка в частности уже не так велики, как было еще недавно. Главному индексу страны S&P 500, в который входят акции крупнейших компаний, в ближайшее время не грозит новое падение к отметке 2000 пунктов, к которой он приблизился в конце марта, показав худший результат за три последних года.

Ситуация, по мнению аналитиков, может ухудшиться только в случае «второй волны» эпидемии, которая наступит после того, как страна преодолеет первую.

Главным средством, с большой вероятностью позволившим США избежать проблем в будущем, эксперты называют действия ФРС. За последнее время она запустила сразу несколько программ выкупа государственных и корпоративных облигаций с целью предоставления ликвидности банкам.

Помимо этого, специально созданная регулятором структура занимается выдачей кредитов наиболее пострадавших от коронавируса слоев населения и предприятий, а также скупкой ненадежных активов у банков. Некоторые программы проходили утверждение в Конгрессе, что позволяет экономистам говорить о слаженной работе двух структур.