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В верховьях Амазонки обнаружены следы загадочной «протоцивилизации»

В верховьях Амазонки обнаружены следы загадочной «протоцивилизации»

Археологи нашли в верховьях Амазонки следы древней культуры, существовавшей на Земле более десяти тысяч лет назад. Эта цивилизация, о которой не сохранилось никаких сведений, широко занималась сельским хозяйством, строила каналы, дамбы и насыпные поля.

Как известно из исторических хроник, в древнее время выделялись четыре крупнейших региона развития сельского хозяйства. Они сформировались с завершением последнего ледникового периода и стали центрами целых групп древних цивилизаций. Такие центры располагались в междуречье Тигра и Евфрата, в долинах реки Хуанхэ, в Мезоамерике и Андах.

Существовали и менее крупные независимые от них районы, в которых занимались выращиванием сельскохозяйственных культур и одомашниванием животных. К таким районам теперь относится и верховья бассейна Амазонки.

Команда археологов исследовали юго-западную часть Амазонии, территорию современной Боливии и широкую саванну Льянос-Мохос. Вначале они с воздуха идентифицировали более 6400 холмов размерами от 0,5 до 16 гектаров, а затем начали раскопки на местности.

Ученые выяснили, что первые люди появились здесь от 14 600 до 15 600 лет назад. Они развернули бурную деятельность, следы которой сохранились на Льянос-Мохос до сих пор. Исследователи обнаружили приподнятые над равниной острова густого леса, вокруг которых люди разбивали поля и грядки. Надо отметить, что о местной «культуре насыпей» было известно давно, однако никто не предполагал, что она такая древняя. Исследования показали, что жившие на этих территориях люди возделывали тыкву, маниок и сахарную кукурузу за 10 000 лет до нашей эры.

В то далекое время их образ жизни начал меняться, с охоты и собирательства они перешли к оседлому крестьянскому существованию. В остальном «амазонская цивилизация» оставила для ученых множество загадок. Они не смогли установить, с какой целью и по каким правилам строились лесистые острова. Не осталось и следов от жилищ местных народов, пишет naked-science.ru.

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По материалам: u-f.ru

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