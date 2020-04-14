Великий вторник 14 апреля 2020 года: что обязательно нужно сделать в этот день

Вадим Карасев

14 апреля — важный день для всех православных верующих. Это Великий вторник, который является частью Страстной недели. Существует множество вещей, которые обязательно нужно сделать в этот день.

Согласно церковному календарю 2020 года уже на этой неделе нас ждет праздник светлой Пасхи. Тем не менее эту неделю необходимо прожить в воздержании. Великий вторник — один из важнейших дней поста и Страстной седмицы.

История и смысл Великого вторника

Чтобы понять, почему в этот день действуют те или иные традиции, необходимо ознакомиться с тем, что произошло в этот день с Христом. Для этого следует обратиться к священному писанию. В Евангелии сказано, что во вторник Страстной недели Иисус Христос читал проповеди народу.

В разговорах с учениками он говорил о том, что будет Второе пришествие, о том, как оно произойдет и какие тому будут причины, предпосылки. Также в этот день Иисус рассказывал притчи апостолам, включая притчу о десяти девах.

В Великий вторник старейшины и первосвященники начали открыто выступать против Христа. Они хотели арестовать его, но побоялись, потому что народ мог пойти против них.

Что нужно сделать 14 апреля

В этот день принято вспоминать все то, что говорил Господь людям и ученикам. Можно почитать святое Евангелие, посетить церковь, помолиться о прощении грехов. Вспоминая Второе пришествие, важно помнить, что оно будет предшествовать Страшному суду. Именно поэтому в этот день особенно важно творить добрые дела и нести людям свет.

Уже во вторник многие люди начинают делать уборку в доме, не дожидаясь четверга или пятницы. Также во вторник принято ходить к причастию и на исповедь. Это день очищения, но не только духовного. В этот день люди издревле выбрасывали ненужный хлам, а также раздавали бедным ненужные вещи.

Во вторник нужно продолжать поститься. Это время Страстной седмицы, поэтому важно соблюдать строгий пост. Запрещено веселиться, смотреть по телевизору развлекательные шоу и фильмы. Это день максимального смирения и духовного расцвета.