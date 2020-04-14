Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Власти Москвы не планируют запрещать поездки в другие регионы

Власти Москвы не планируют запрещать поездки в другие регионы

Власти Москвы не планируют запрещать поездки в другие регионы
Власти Москвы не планируют запрещать поездки в другие регионы РФ, такое решение может быть принято только на федеральном уровне, сообщил в понедельник министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Конечно, нет. Такие поездки мы не вправе запрещать. Если и будет ухудшаться ситуация, то скорее всего общефедеральное (решение) должно быть", - сказал Данчиков в интервью телеканалу "Россия 1", отвечая на вопрос, планируют ли власти Москвы запрещать выезд в другие регионы.

По его словам, на сегодняшний день система пропусков интегрирована вместе с решениями, которые приняли у себя в Московской области и в Москве, и те пропуска, которые выдаются в Московской области, они работают в столице, и полученные в Москве также работают в Подмосковье.


стопкоронавирус.рф.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Власти Москвы не планируют запрещать поездки в другие регионы
Власти Москвы не планируют запрещать поездки в другие регионы
Минобороны США поможет Грузии в борьбе с Covid-19 — посол
Минобороны США поможет Грузии в борьбе с Covid-19 — посол
В китайском городе у границы с Россией пожаловались на возвращающихся на родину
В китайском городе у границы с Россией пожаловались на возвращающихся
Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом Гуди Грейсом
Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом Гуди Грейсом
Российским школьникам во время видеоурока включили порно
Российским школьникам во время видеоурока включили порно
Отношение россиян к волонтерам улучшилось - эксперт
Отношение россиян к волонтерам улучшилось - эксперт
Bloomberg рассказал об "уступке" России по нефтяной сделке
Bloomberg рассказал об "уступке" России по нефтяной сделке
Иван Ургант в день рождения ответит на вопросы зрителей
Иван Ургант в день рождения ответит на вопросы зрителей
Кашпировский начал «исцелять» больных через интернет
Кашпировский начал «исцелять» больных через интернет
Раскрыта роль Путина в соглашении ОПЕК+ по нефти
Раскрыта роль Путина в соглашении ОПЕК+ по нефти
Макрон признал неготовность Франции к эпидемии коронавируса
Макрон признал неготовность Франции к эпидемии коронавируса
Путин поручил поддержать мультсериал об антропогенезе
Путин поручил поддержать мультсериал об антропогенезе

Топ на сегодня

Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущего
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и

Еще по теме

Москвичей предостерегли от семейных походов по магазинам
Власти Москвы планируют оснастить школы системой распознавания лиц
Власти утвердили ежемесячные выплаты для детей жертв авиакатастрофы в Подмосковье
Собянин и Воробьев перед выборами дали пенсионерам льготу на электрички