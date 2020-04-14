Власти Москвы не планируют запрещать поездки в другие регионы

Влада Некрасова

Власти Москвы не планируют запрещать поездки в другие регионы РФ, такое решение может быть принято только на федеральном уровне, сообщил в понедельник министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Конечно, нет. Такие поездки мы не вправе запрещать. Если и будет ухудшаться ситуация, то скорее всего общефедеральное (решение) должно быть", - сказал Данчиков в интервью телеканалу "Россия 1", отвечая на вопрос, планируют ли власти Москвы запрещать выезд в другие регионы.

По его словам, на сегодняшний день система пропусков интегрирована вместе с решениями, которые приняли у себя в Московской области и в Москве, и те пропуска, которые выдаются в Московской области, они работают в столице, и полученные в Москве также работают в Подмосковье.

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