Внеочередное заседание Рады назначили на Чистый четверг

Лидия Мартынова

Внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на ближайший четверг, 16 апреля. На нем депутаты рассмотрят проект закона о внесении изменений в регламент парламента, который позволят значительно быстрее рассматривать большое количество поправок к законопроектам."Внеочередное заседание состоится Рады в четверг, 16 апреля. Об этом депутатам нашей фракции сообщил ее председатель Давид Арахамия", - заявила замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.Депутат уточнила, что в повестку дня заседания включен проект закона №1043 "О внесении изменений в Регламент по противодействию злоупотреблением правом народных депутатов в ходе законодательной процедуры". По ее словам, регламентный комитет во вторник, 14 апреля, поддержал законопроект с соответствующей правкой об "антиспам-процедуре".Законопроектом предусмотрено, что каждая депутатская фракция и группа имеет право определить только пять отвергнутых профильным комитетом поправок, которые будут обсуждены и проголосованы на пленарном заседании. Внефракционные депутата получат возможность выбрать по одной такой правке.Без принятия законопроекта №1043 парламенту понадобится более 40 пленарных недель для рассмотрения всех правок к "антиколомойскому" законопроекту.