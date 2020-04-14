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Внеочередное заседание Рады назначили на Чистый четверг

Внеочередное заседание Рады назначили на Чистый четверг
Внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на ближайший четверг, 16 апреля. На нем депутаты рассмотрят проект закона о внесении изменений в регламент парламента, который позволят значительно быстрее рассматривать большое количество поправок к законопроектам.

"Внеочередное заседание состоится Рады в четверг, 16 апреля. Об этом депутатам нашей фракции сообщил ее председатель Давид Арахамия", - заявила замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Депутат уточнила, что в повестку дня заседания включен проект закона №1043 "О внесении изменений в Регламент по противодействию злоупотреблением правом народных депутатов в ходе законодательной процедуры". По ее словам, регламентный комитет во вторник, 14 апреля, поддержал законопроект с соответствующей правкой об "антиспам-процедуре".
Законопроектом предусмотрено, что каждая депутатская фракция и группа имеет право определить только пять отвергнутых профильным комитетом поправок, которые будут обсуждены и проголосованы на пленарном заседании. Внефракционные депутата получат возможность выбрать по одной такой правке.

Без принятия законопроекта №1043 парламенту понадобится более 40 пленарных недель для рассмотрения всех правок к "антиколомойскому" законопроекту.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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