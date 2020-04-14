Врач назвал топ-5 мест с высоким риском заражения коронавирусом

Вадим Карасев

Врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с "АиФ" перечислил потенциально опасные места, в которых можно заразиться коронавирусом, и огласил правила поведения при их посещении.

Самыми опасными местами специалист назвал аптеки, магазины, заправки. Кроме того, существует риск заражения коронавирусной инфекцией во время прогулки с собакой и при выходе на улицу для выноса мусора. Повышенные риски в аптеке Зайцев связал с небольшой площадью помещения, невозможностью выдерживать дистанцию и частым посещением этих торговых точек нездоровыми людьми. За лекарствами следует ходить в наименее загруженные часы, использовать антисептики и противовирусные мази.

На втором месте по степени опасности - магазин, в который следует заходить в маске, а перед тем как взяться за тележку или корзину, обработать руки. Кроме того, в магазины следует отправлять только одного члена семьи - со списком товаров, чтобы процесс покупки был быстрым.

На третьем месте - АЗС, которые Зайцев назвал настоящим рассадником заразы. На станциях за пистолет каждый день берутся руками десятки человек, поэтому ладони необходимо обрабатывать санитайзером или антисептиком на спирту, а то и вовсе предпочесть бесконтактную заправку.

На четвертом месте по степени опасности является прогулка с домашним питомцем, который может подцепить вирус на лапы. Пса после прогулки следует тщательно помыть, а хозяину - обработать руки. В конец топа врач поставил вынос мусора, хотя шансов заразиться на улице меньше, чем в помещении. Тем не менее после посещения мусорки необходимо вымыть и обработать руки.

Накануне доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что в случае отмены режима самоизоляции 30 апреля россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.