Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Врач назвал топ-5 мест с высоким риском заражения коронавирусом

Врач назвал топ-5 мест с высоким риском заражения коронавирусом

Врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с "АиФ" перечислил потенциально опасные места, в которых можно заразиться коронавирусом, и огласил правила поведения при их посещении.

Самыми опасными местами специалист назвал аптеки, магазины, заправки. Кроме того, существует риск заражения коронавирусной инфекцией во время прогулки с собакой и при выходе на улицу для выноса мусора. Повышенные риски в аптеке Зайцев связал с небольшой площадью помещения, невозможностью выдерживать дистанцию и частым посещением этих торговых точек нездоровыми людьми. За лекарствами следует ходить в наименее загруженные часы, использовать антисептики и противовирусные мази.

На втором месте по степени опасности - магазин, в который следует заходить в маске, а перед тем как взяться за тележку или корзину, обработать руки. Кроме того, в магазины следует отправлять только одного члена семьи - со списком товаров, чтобы процесс покупки был быстрым.

На третьем месте - АЗС, которые Зайцев назвал настоящим рассадником заразы. На станциях за пистолет каждый день берутся руками десятки человек, поэтому ладони необходимо обрабатывать санитайзером или антисептиком на спирту, а то и вовсе предпочесть бесконтактную заправку.

На четвертом месте по степени опасности является прогулка с домашним питомцем, который может подцепить вирус на лапы. Пса после прогулки следует тщательно помыть, а хозяину - обработать руки. В конец топа врач поставил вынос мусора, хотя шансов заразиться на улице меньше, чем в помещении. Тем не менее после посещения мусорки необходимо вымыть и обработать руки.

Накануне доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что в случае отмены режима самоизоляции 30 апреля россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Мозамбике задержали наркобарона, сбежавшего более 20 лет назад
В Мозамбике задержали наркобарона, сбежавшего более 20 лет назад
В популярной соцсети нашли возможность публиковать ролики под чужими аккаунтами
В популярной соцсети нашли возможность публиковать ролики под чужими
Российский рынок акций начал рост на фоне улучшения внешнего фона
Российский рынок акций начал рост на фоне улучшения внешнего фона
Выборы в режиме ЧС: в Арцахе проходит второй тур президентских выборов
Выборы в режиме ЧС: в Арцахе проходит второй тур президентских выборов
Релиз "Стражей галактики 3" и "Отряд самоубийц" не будут переносить
Релиз "Стражей галактики 3" и "Отряд самоубийц" не будут переносить
Вышедший из президентской гонки Сандерс пообещал Байдену поддержку на выборах
Вышедший из президентской гонки Сандерс пообещал Байдену поддержку на
С начала карантина СБУ разоблачила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе в соцсетях
С начала карантина СБУ разоблачила 154 агитатора, которые
Россия отправляет в Сербию 3 тыс. защитных масок и комбинезонов
Россия отправляет в Сербию 3 тыс. защитных масок и комбинезонов
Великий вторник 14 апреля 2020 года: что обязательно нужно сделать в этот день
Великий вторник 14 апреля 2020 года: что обязательно нужно сделать
Врач назвал топ-5 мест с высоким риском заражения коронавирусом
Врач назвал топ-5 мест с высоким риском заражения коронавирусом
Наринэ Абгарян — об итальянских мэрах, карабинерах с огнеметами и йоге
Наринэ Абгарян — об итальянских мэрах, карабинерах с огнеметами и йоге
В минздраве Польши оценили сроки окончания эпидемии коронавируса
В минздраве Польши оценили сроки окончания эпидемии коронавируса

Топ на сегодня

Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущего
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации
В СФ обсудят попытки вмешательства в дела России в условиях пандемии
В СФ обсудят попытки вмешательства в дела России в условиях пандемии

Еще по теме

Врач озвучил правила поведения в местах с риском заражения коронавирусом
Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
Рошаль рассказал, как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом
Врач предупредила об опасных советах для защиты от коронавируса