Врач озвучил правила поведения в местах с риском заражения коронавирусом
Сегодня, 01:49 Анастасия Иванова
Врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с "АиФ" перечислил потенциально опасные места, где можно заразиться коронавирусом, и озвучил правила поведения при их посещении.
По словам специалиста, такими местами являются аптеки, магазины, заправки. Также существует риск заражения коронавирусной инфекцией во время прогулки с собакой и при выходе на улицу для выноса мусора.
По материалам: ria.ru