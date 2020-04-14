Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Врач озвучил правила поведения в местах с риском заражения коронавирусом

Врач озвучил правила поведения в местах с риском заражения коронавирусом

Врач озвучил правила поведения в местах с риском заражения коронавирусом
Врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с "АиФ" перечислил потенциально опасные места, где можно заразиться коронавирусом, и озвучил правила поведения при их посещении.

По словам специалиста, такими местами являются аптеки, магазины, заправки. Также существует риск заражения коронавирусной инфекцией во время прогулки с собакой и при выходе на улицу для выноса мусора.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Как определить фазу Луны: растет она или убывает?
Как определить фазу Луны: растет она или убывает?
Врач озвучил правила поведения в местах с риском заражения коронавирусом
Врач озвучил правила поведения в местах с риском заражения
В Москве предупредили о возможном дефиците мест для больных коронавирусом
В Москве предупредили о возможном дефиците мест для больных
Бен Аффлек и Ана де Армас отпраздновали Пасху вместе: новые фото пары
Бен Аффлек и Ана де Армас отпраздновали Пасху вместе: новые фото пары
Новак: без Путина сделка ОПЕК+ могла не состояться
Новак: без Путина сделка ОПЕК+ могла не состояться
Обеспечивавшему карантин индийскому полицейскому отрубили руку мечом
Обеспечивавшему карантин индийскому полицейскому отрубили руку мечом
Опубликован буклет с разъяснениями всех поправок в Конституцию
Опубликован буклет с разъяснениями всех поправок в Конституцию
Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским премьером
Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским премьером
Сотрудники Большого театра массово заразились коронавирусом
Сотрудники Большого театра массово заразились коронавирусом
В России стало не хватать места для хранения нефти
В России стало не хватать места для хранения нефти
Мэр Чикаго: Среди афроамериканцев более высок риск заражения коронавирусом
Мэр Чикаго: Среди афроамериканцев более высок риск заражения
Екатерина Климова снялась в образе секси-школьницы
Екатерина Климова снялась в образе секси-школьницы

Топ на сегодня

Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущего
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и

Еще по теме

Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
Роспотребнадзор не выявил новых случаев заражения коронавирусом
В Карачаево-Черкесии выявили два новых случая заражения коронавирусом
Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом