Врач озвучил правила поведения в местах с риском заражения коронавирусом

Анастасия Иванова

Врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с "АиФ" перечислил потенциально опасные места, где можно заразиться коронавирусом, и озвучил правила поведения при их посещении.

По словам специалиста, такими местами являются аптеки, магазины, заправки. Также существует риск заражения коронавирусной инфекцией во время прогулки с собакой и при выходе на улицу для выноса мусора.