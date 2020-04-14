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Врач рассказал о парадоксальной ситуации с Covid-19 в Москве

Врач рассказал о парадоксальной ситуации с Covid-19 в Москве

В Москве, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, снижается индекс самоизоляции населения. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

Он назвал эту ситуацию парадоксальной, отметив, что в начале распространения заболевания в столице большинство жителей соблюдали самоизоляцию, а сейчас от нее отказываются.

«Индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2—4,3. Последнюю неделю он чётко снижается», — заявил Ачкасов.

По его словам, снижение индекса самоизоляции обратно пропорционально повышению числа заражённых коронавирусом и его жертв.

Ранее ИА Newstes сообщало, что за сутки в Москве умерли еще 13 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Более того, власти столицы готовятся к дефициту мест в больницах.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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