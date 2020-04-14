Врач рассказал о парадоксальной ситуации с Covid-19 в Москве
В Москве, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, снижается индекс самоизоляции населения. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Он назвал эту ситуацию парадоксальной, отметив, что в начале распространения заболевания в столице большинство жителей соблюдали самоизоляцию, а сейчас от нее отказываются.
По его словам, снижение индекса самоизоляции обратно пропорционально повышению числа заражённых коронавирусом и его жертв.
Ранее ИА Newstes сообщало, что за сутки в Москве умерли еще 13 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Более того, власти столицы готовятся к дефициту мест в больницах.