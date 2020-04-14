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Выборы в режиме ЧС: в Арцахе проходит второй тур президентских выборов

Выборы в режиме ЧС: в Арцахе проходит второй тур президентских выборов

В Республике Арцах (Нагорный Карабах) сегодня, 14 апреля, проходит второй тур президентских выборов, сообщает армянский информационно-аналитический портал VERELQ.

Согласно итогам голосования 31 марта, лидер партии «Свободная Родина», бывший премьер-министр непризнанной республики Араик Арутюнян получил 49,26% голосов избирателей. Его главный конкурент, действующий министр иностранных дел Арцаха (армянское историческое название Нагорного Карабаха) Масис Маиляна заручился поддержкой 26,4% граждан с правом голоса. Однако после объявления результатов первого тура Маилян решил бойкотировать второй тур и призвал своих сторонников не участвовать в голосовании.

По состоянию на 13 апреля, общее число избирателей в Нагорном Карабахе составляет 103 637 человек.

В связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19 руководство республики 12 апреля объявило чрезвычайную ситуацию, но проведение второго тура президентских выборов откладывать не стало. Согласно местному законодательству, выборы не проводятся в случаев введения режима чрезвычайного положения.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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