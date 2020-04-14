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Вышедший из президентской гонки Сандерс пообещал Байдену поддержку на выборах

Вышедший из президентской гонки Сандерс пообещал Байдену поддержку на выборахФото: Win McNamee / Getty Images

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, объявивший о выходе из президентской гонки, поддержал своего прежнего соперника, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The New York Times.

По словам Сандерса, американцам следует объединиться вокруг кандидатуры Байдена ради победы над «самым опасным президентом в новейшей истории» — действующим главой государства Дональдом Трампом.

«Вы нам нужны в Белом доме. Я сделаю все возможное, чтобы это произошло. Я сегодня прошу всех американцев объединиться в этой кампании и, как и я, поддержать данную кандидатуру», — заявил он, обращаясь к Байдену.

Ранее Сандерс раскрыл причины выхода из президентской гонки. «Будучи сенатором США, я должен принимать меры в свете беспрецедентного кризиса», — заявил он. Политик подчеркнул, что намерен сделать все возможное для защиты трудящихся в стране во время экономического кризиса и пандемии коронавируса, а также для обеспечения всех нуждающихся медицинской страховкой.

8 апреля Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Он фактически был последним конкурентом Байдена. Приостановка кампании сенатора означает, что теперь никто не может помешать бывшему вице-президенту стать кандидатом от демократов на выборах главы государства. Для выдвижения кандидатом на выборах президента от Демократической партии ему необходимы голоса 1991 делегата-выборщика. Среди республиканцев безоговорочно лидирует Дональд Трамп.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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