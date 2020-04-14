Взимание комиссии при оплате услуг ЖКХ будет запрещено

Вадим Карасев

В Госдуме прошел первое чтение законопроект, согласно которому кредитным организациям, платежным агентам и операторам постовой связи будет запрещено взимать комиссионный сбор при оплате услуг ЖКХ.

В соответствии с данной инициативой запрет о взимании комиссии будет распространяться также на пени, штрафы и неустойки, которые насчитываются за несвоевременную оплату счетов по коммунальным платежам, сообщается на сайте Государственной Думы.

Коммунальные платежи являются существенной и обязательной статьей расходов россиян. И комиссионные накрутки на обязательные платежи выглядят несправедливыми, не говоря уже о том, что это также является дополнительными финансовыми расходами.

Ранее Председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что депутаты Государственной Думы выступают за запрет на взимание комиссии при оплате коммунальных услуг.

Он отмечал, что

Володин также сказал, что президент Владимир Путин безусловно поддерживает это решение.

Читайте также: «Единая Россия» призвала ввести особый порядок оплаты ЖКХ гражданам на период карантина