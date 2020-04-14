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Зрители обнаружили важную деталь в фильме "Мстители: Финал"

Зрители обнаружили важную деталь в фильме "Мстители: Финал"
Зрители обнаружили важную деталь в блокбастере Marvel "Мстители: Финал", которая указывает на то, кто был сердцем команды супергероев, сообщает Digital Spy.

В момент, когда Мстители готовятся к путешествию в прошлое, чтобы обмануть ход событий и собрать камни бесконечности, они вытягивают руки со сжатыми кулаками, образуя кругу. Сверху эта фигура похожа на дуговой реактор Тони Старка (Железный человек). Супергерой использовал его для своего костюма.


обнаружил в первой части "Тора" (2011 год) упоминание о Мстителях (герой Криса Хемсворта им тогда еще не был).
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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