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Звезда реалити-шоу стал врачом и показал больным с коронавирусом полуголого себя

Звезда реалити-шоу стал врачом и показал больным с коронавирусом полуголого себяАлекс ДжорджФото: @dralexgeorge

Врач скорой помощи Алекс Джордж (Alex George), ставший звездой реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) на британском телеканале ITV2, поступил на работу в госпиталь в лондонском районе Луишем. Доктор стал одним из тех, кто борется с коронавирусом, пишет The Sun.

Джордж опубликовал в Instagram фотографию в защитном костюме и маске и ответил, что многие пациенты пугаются, когда видят его в таком виде. Чтобы их приободрить, доктор прикрепил к груди собственную фотографию в полуобнаженном виде.

«Думал, что могу заставить их улыбнуться или посмеяться. Первый же пациент, увидев это, сказал, что не знает, что из этого страшнее», — признался Джордж.

So many patients are afraid especially with the PPE we wear and so I thought I would try and make them laugh or smile, even for a second. First patient “I am actually not sure what’s scarier” 😂😂😂 Latest video showing you the resuscitation department as well as what happens to patients in intensive care, is now live on my YouTube 👊🏼 Link in bio 💙

Фото опубликовано @dralexgeorge

Международные издания в апреле рассказали, что врачи, лечащие заразившихся коронавирусом по всему миру, стали размещать на своей форме фотографии лиц, которые не видно из-за масок и очков. Так они пытаются снять напряжение с пациентов и создать ощущение контакта с ними.

По последним данным, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 114 тысяч человек. В Великобритании насчитывается 84,3 тысячи зараженных, умерли 10,6 тысячи человек.

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По материалам: lenta.ru

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