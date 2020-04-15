19-летний сын солиста "Иванушек International" Кирилла Андреева женился: фото со свадьбы

Вадим Карасев

Новости о свадьбах во время тотальной самоизоляции стали редкостью, но не исчезли. 19-летний сын солиста группы "Иванушки International" Кирилла Андреева и его жены Лолиты рассказал в инстаграме, что женился на своей девушке Аделине. По словам Кирилла Андреева-младшего, свадьба состоялась три месяца назад, но поделиться в соцсети снимками с торжества он решил лишь сейчас.

Пара не только узаконила отношения в загсе, но и обвенчалась в одном из храмов Смоленской области, как подсказал геотег к фото. Публикуя фото со свадьбы и вспоминая ее, Кирилл признался, что давно мечтал найти и в итоге нашел свою любовь.

Кирилл Андреев с женой Аделиной





Моя любовь, мое солнышко, мой лучик света! Уже прошло почти 3 месяца со дня, которого мы так ждали, к которому так готовились — дня НАШЕЙ СВАДЬБЫ! Вроде бы отрезок времени не маленький, но все настолько свежо в памяти, что я помню каждую мелочь этого события. Ты знаешь, видя счастливый брак своих любимых родителей, я давно мечтал обрести мою единственную, мою любовь на всю жизнь! И вот я ее обрел.) Началась новая жизнь, каждый момент которой я хочу разделить с тобой. Благодаря тебе, у меня ежедневно появляются цели в жизни, ты мне даешь бесконечную мотивацию, посредством правильных и важных советов, твой нежный и любящий взгляд успокаивает меня и делает сильнее! Моя жена, я тебя люблю (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написал он.

Сын российской поп-звезды отметил, что примером для него стал брак родителей, которые вместе уже 20 лет.











