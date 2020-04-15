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Администрация Краснодара рассказала, за чей счет проводится дезинфекция в многоэтажках

Администрация Краснодара рассказала, за чей счет проводится дезинфекция в многоэтажках

Жильцы многоквартирных домов в Краснодаре, обеспокоенные тем, что расходы на дезинфекцию в подъездах лягут на их плечи.

Поводом к такому беспокойству стал опубликованный в соцсетях акт одной из краснодарских управляющих компаний о проведенных работах.

Сотрудники городской администрации столицы Кубани обратились за пояснениями в самую крупную управляющую компанию города – ГУК-Краснодар.

В пояснениях сказано, что никаких дополнительных сумм в счетах за коммунальные услуги краснодарцы не увидят.

Дезинфекция в подъездах проводится за счет средств из общедомового денежного фонда, который формируется из ежемесячной оплаты по статье «содержание общедомового имущества».

Данная сумма в квитанциях фиксированная и не изменялась. То есть, траты на обязательную дезинфекцию не отразятся на кошельках жильцов многоэтажек.

Как правило, плата за содержание общедомового имущества зависит от площади квартиры. Ее ежегодно индексируют в зависимости от уровня инфляции. Решение по изменению размера платы за содержание общедомового имущества может быть принято только с согласия собственников на общедомовом собрании.

Что касается опубликованного акта, то действительно, он был опубликован, но в качестве отчетного документа. Поскольку дезинфекцию проводят, то в акте и появилась данная статья расходов.

Одной из мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Краснодаре стала проверка спецпропусков у въезжающих в столицу Кубани автомобилей.

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По материалам: u-f.ru

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