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Академик РАН Виктор Малеев: «В пик эпидемии коронавируса в Москве будет 25 тысяч заболевших»

Академик РАН Виктор Малеев: «В пик эпидемии коронавируса в Москве будет 25 тысяч заболевших»
С каждым днем число заболевших коронавирусом в России увеличивается. Власти призывают людей не выходить из дома, дабы минимизировать новые случаи заражения. Единственный вопрос, который больше всех сегодня волнует россиян — когда все это закончится. Свой ответ на него дает академик РАН Виктор Малеев.

По словам специалиста, всем стоит запастись терпением, так как число заразившихся COVID-19 еще будет расти. 

«Во-первых, в Россию все еще привозят людей из-за границы. Это, безусловно, сказывается на росте числа заболевших. Во-вторых, мы не знаем, когда закончится эпидемия в других странах. Сейчас очень напряженная ситуация в США, там пика по заразившимся пока не достигли. Мы не знаем, что будет в Африке, где крайне низкий уровень обследований. В Индии тоже мало тестируют, к тому же там проблемы с гигиеной. В-третьих, мы ожидаем появление вакцины. Как только ее разработают, и мы все привьемся, тогда все и закончится», — обнадежил Малеев.

Развитие сценария эпидемиологической ситуации будет зависеть также от осознанности граждан, которым сейчас стоит позаботиться о своей безопасности и здоровье близких. «К пику можно подойти через четыре-шесть недель от начала эпидемии — это максимальный срок, который может быть. Так было в Китае, например. Но будем надеяться, что Россия выйдет на плато как можно раньше. В значительной степени это зависит и от того, как мы будем себя вести, как будем соблюдать изоляцию. Вирус не сам по себе распространяется, на него влияют все наши мероприятия», — продолжил специалист.

На данный момент наибольшое количество заболевших россяин приходится на столицу — сегодня их чуть более 13 тысяч. По словам Виктора Малеева, это только начало. «В Москве, скорее всего, будет не меньше 20-25 тысяч заболевших. Причем когда в Москве пик начнет спадать, то в регионах, на периферии, пики могут продолжаться. Но больше всех больных будет в столице», — подчеркнул он.

Также Малеев отметил, что к нормальной жизни россияне вернутся не скоро: в первое время им придется все так же придерживаться защитных мер, чтобы не допустить второй волны коронавируса.

«Посмотрите на Китай: там уже вроде бы все закончилось, но пока десятки больных они все же фиксируют, даже летальные исходы есть. Эпидемия так резко не обрывается, наверняка, месяца два-три даже после ее завершения мы будем носить маски при виде больного или если сами заболеем, продолжим так же часто мыть руки. А если к тому моменту эпидемия в других странах не закончится, то нам придется соблюдать ограничительные меры еще значительное количество времени», — заключил Малеев в разговоре с pnp.ru.

Фото: Зыков Кирилл, Сандурская Софья АГН«Москва», Sefa Karacan/Getty Images

# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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