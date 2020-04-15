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Александр Гудков рассказал, что собирается жениться: "Влюблен. Жестко"

Александр Гудков рассказал, что собирается жениться: "Влюблен. Жестко"

37-летний известный российский шоумен Александр Гудков собирается распрощаться со статусом холостяка. О том, что он планирует жениться, сам Гудков рассказал в интервью Ксении Собчак, вторая часть которого вышла сегодня на ее YouTube-канале "Осторожно, Собчак!".


Стоит отметить, что личная жизнь Александра всегда находилась под покровом тайны — о ней телеведущий никогда не рассказывал. Вот и на этот раз он хотел обойти вопросы личного характера стороной, но Собчак отступать явно не собиралась. Так, она буквально вынудила его признаться в том, что его сердце несвободно.

Да, влюблен. Жестко! Допустим, у меня есть отношения, да, есть,

— сказал Гудков.

Почему он не любит обсуждать личную жизнь, Александр добавил:

Я сделаю все для того, чтобы этому человеку было хорошо, и я защищаю как мамочка, как кукушка-наседка, этого человека,

— объяснил он.


Дальше в ходе разговора выяснилось, что шоумен уже сделал возлюбленной предложение. Это произошло полгода назад.

Это все уже прошло. Здесь надо просто сказать и все. Уже все сказано, так что все нормально,

— рассказал Александр.

Свадьбу влюбленные пока играть не планируют, но, скорее всего, сделают это летом. Пышное торжество пара устраивать не собирается — Гудков отметил, что, если бы он не был известным, возможно, и рассмотрел бы такой вариант. Собчак удалось выяснить, что кольцо невесте Гудков подарил "ровное" и "металлического цвета". Ее догадку о том, что это изделие формы Tiffany, он отрицать не стал.

Однако главную интригу — имя своей будущей супруги — Гудков пока не раскрыл.


Однако интернет-пользователям удалось выяснить имя потенциальной возлюбленной телеведущего. По слухам, он уже несколько лет встречается со стилистом и бьюти-редактором Марией Чекалиной. По словам источников из окружения пары, Александр и Мария познакомились на одной из съемок и сначала были друзьями, а затем стали встречаться.


Мария ЧекалинаКстати, в их инстаграмах есть и совместные снимки.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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