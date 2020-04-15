Александр Гудков сделал предложение возлюбленной

Анастасия Иванова

Звезда «Вечернего Урганта» признался, что его сердце давно несвободно. Причем отношения влюбленных уже перешли на серьезный уровень. По словам Гудкова, полгода назад он решился сделать второй половинке предложение руки и сердца.

37-летний Александр Гудков тщательно скрывает личную жизнь. До сих пор ему удавалось сохранять подробности в тайне, однако беседуя с Ксенией Собчак, неожиданно проговорился, что давно обрел вторую половинку. «Я влюблен. Жестко! Я сделаю все для того, чтобы этому человеку было хорошо», — заявил юморист.

Ведущая поспешила расспросить его о серьезности намерений, а именно планирует ли он сделать предложение руки и сердца. Александр сначала пытался уйти от ответа, но в итоге сдался, наконец, признавшись: «Уже все сказано полгода назад! Все нормально. Я не хочу об этом говорить…».

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Впрочем, Собчак удалось выяснить, что шоумен уже приобрел обручальные кольца, а вот от помолвочного влюбленные решили отказаться. Молодожены предпочли золотому украшению, скромный аксессуар металлического оттенка, правда, от элитного бренда Tiffany. Гудков также отметил, что не будет и пышной свадьбы. «Если бы мы были неизвестными, конечно, все бы сделали», — поделился он в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»

Артист отмечает, что ему важно обезопасить невесту от назойливого внимания публики. Поэтому торжество скорей всего пройдет летом в узком кругу друзей на побережье его города-фаворита — Юрмалы. Поклонники надеются, что шоумен создаст полноценную семью, ведь он не раз упоминал о своей любви к детям. Сейчас Гудков пока крестный отец, причем сразу девятерых малышей. «Слишком много у меня крестников, а своих пока нет. Поэтому надо успевать, а то буду «старородящей» скоро», — смеялся он.

Несмотря на откровенный разговор с телеведущей, юморист все же не стал называть имя счастливицы. К слову, в прошлом году «СтарХит» узнал, что ему приписывают роман со стилистом Марией Чекалиной. «Познакомились на одной из рабочих съемок, — говорили в окружении пары. — Оба невозможные креативщики. Сначала дружили, потому что нашли точки соприкосновения, а потом это переросло в нечто большее... Графики у ребят сложные, времени практически не остается, но как только выпадает свободная минутка, спешат провести ее вместе: ходят в театр и кино, ужинают в ресторане, устраивают вечеринки с друзьями или забавные фотосессии, путешествуют».

Фото: архив пресс-службы, Instagram.com