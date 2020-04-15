Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
37-летний Александр Гудков тщательно скрывает личную жизнь. До сих пор ему удавалось сохранять подробности в тайне, однако беседуя с Ксенией Собчак, неожиданно проговорился, что давно обрел вторую половинку. «Я влюблен. Жестко! Я сделаю все для того, чтобы этому человеку было хорошо», — заявил юморист.
Ведущая поспешила расспросить его о серьезности намерений, а именно планирует ли он сделать предложение руки и сердца. Александр сначала пытался уйти от ответа, но в итоге сдался, наконец, признавшись: «Уже все сказано полгода назад! Все нормально. Я не хочу об этом говорить…».
Александр Гудков закрутил роман со стилистом
Впрочем, Собчак удалось выяснить, что шоумен уже приобрел обручальные кольца, а вот от помолвочного влюбленные решили отказаться. Молодожены предпочли золотому украшению, скромный аксессуар металлического оттенка, правда, от элитного бренда Tiffany. Гудков также отметил, что не будет и пышной свадьбы. «Если бы мы были неизвестными, конечно, все бы сделали», — поделился он в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»
Артист отмечает, что ему важно обезопасить невесту от назойливого внимания публики. Поэтому торжество скорей всего пройдет летом в узком кругу друзей на побережье его города-фаворита — Юрмалы. Поклонники надеются, что шоумен создаст полноценную семью, ведь он не раз упоминал о своей любви к детям. Сейчас Гудков пока крестный отец, причем сразу девятерых малышей. «Слишком много у меня крестников, а своих пока нет. Поэтому надо успевать, а то буду «старородящей» скоро», — смеялся он.
Несмотря на откровенный разговор с телеведущей, юморист все же не стал называть имя счастливицы. К слову, в прошлом году «СтарХит» узнал, что ему приписывают роман со стилистом Марией Чекалиной. «Познакомились на одной из рабочих съемок, — говорили в окружении пары. — Оба невозможные креативщики. Сначала дружили, потому что нашли точки соприкосновения, а потом это переросло в нечто большее... Графики у ребят сложные, времени практически не остается, но как только выпадает свободная минутка, спешат провести ее вместе: ходят в театр и кино, ужинают в ресторане, устраивают вечеринки с друзьями или забавные фотосессии, путешествуют».
Фото: архив пресс-службы, Instagram.com