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Алина Загитова: «В юности денег не хватало даже на проезд»

Алина Загитова: «В юности денег не хватало даже на проезд»
Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в 15 лет. У юной фигуристки была серьезная мотивация — помогать родственникам, живущим в бедности. Сейчас близкие спортсменки переехали из Ижевска в Москву.

Всего за пару лет Алина Загитова из никому не известной спортсменки превратилась в звезду отечественного фигурного катания. После победы на Олимпиаде в Пхенчане ее называют настоящим гением, хотя Алина, по ее собственному признанию, не зазналась и почти не изменилась.

Главными людьми для фигуристки являются ее близкие: родители, младшая сестра и бабушка. Именно ради них она трудилась все эти годы и мечтала об олимпийском золоте. «Я работала ради медали, а еще чтобы перевезти семью в Москву. Мы тогда жили не очень хорошо, денег не хватало даже на проезд на автобусе. А ездить на тренировки приходилось на другой конец Москвы: выходила в семь утра, возвращалась в одиннадцать ночи. Но с медалями пришел и заработок», — рассказала Загитова.

В конце прошлого года Алина внезапно заявила о перерыве в карьере. Для поклонников это решение стало полной неожиданностью, ведь она являлась лидером команды Этери Тутберидзе.

Но, оказалось, Загитова долго шла к тому, чтобы на время приостановить работу, поскольку чувствовала себя загнанной и одинокой. Из-за постоянной занятости у нее даже не было друзей, но теперь, когда у Алины появилось больше свободного время, ситуация начала улучшаться.


«Спорт научил меня дисциплине, вечеринки — это не для меня. На светских мероприятиях чувствую себя не в своей тарелке, мне лучше всего дома, пить чай с бабушкой. У меня только сейчас появляются новые друзья, в том числе и из других городов, мы переписываемся. Но это непросто, никогда не знаешь наверняка, кто и чего от тебя хочет», — объяснила фигуристка.

Конечно, Алине, как и любой публичной персоне, приходится сталкиваться с волной негатива. Когда фигуристка начала делать первые успехи в карьере, у нее появились хейтеры. Загитовой было обидно читать про себя гадости, и только поддержка близких помогла спортсменке не сорваться.

«Мне писали, что я должна делать! Но, по сути, я никому ничего не должна. Мне самой всегда хотелось хорошо выступить. Первое время меня все это очень раздражало, но тренеры и родители успокоили, объяснив, что всем не понравишься», — призналась звезда.

Сейчас Алина проводит все дни дома. Она давно самоизолировалась, поскольку считает, что эпидемия слишком опасна и игнорировать ее нельзя. Теперь у звезды появилось время на то, чтобы читать книги и больше общаться с родными.

В интервью для Cosmopolitan фигуристка подчеркнула, что пока не собирается уходить из спорта. Ей просто была нужна перезагрузка для того, чтобы через несколько месяцев с новыми силами взяться за тренировки.

Фото: Instagram, Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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