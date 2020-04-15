Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Антонов: СМИ в США отказываются опровергать нападки на разведчика Ботяна

Антонов: СМИ в США отказываются опровергать нападки на разведчика Ботяна

Антонов: СМИ в США отказываются опровергать нападки на разведчика Ботяна
Американские СМИ - New York Times и радио NPR - отказываются публиковать протесты и опровержения посольства России в ответ на нападки в адрес российских ветеранов, в частности, Алексея Ботяна, заявил глава дипмиссии в США Анатолий Антонов.

Алексей Ботян в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей, став одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению Кракова. Он скончался в феврале этого года. Упомянутые издания поставили под сомнение его роль в спасении города.


"New York Times до сих пор не разместили статью посольства касательно их лживых публикаций о Герое Российской Федерации А.Н.Ботяне", - говорится в заявлении Антонова на странице посольства в Facebook.

Дипломат также обратил внимание на нежелание американских СМИ освещать факт поддержки сноса памятника Ивану Коневу в Праге со стороны комиссии по иностранным делам палаты представителей США.


По его словам, противники ликвидации мемориала указывают, что обоснование соответствующего решения подготовила американская фирма Squire Patton Boggs.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Госдуме не поддержали идею бизнеса о продуктовых карточках
В Госдуме не поддержали идею бизнеса о продуктовых карточках
Эксперт: российские системы РЭБ могут подавлять американские спутники
Эксперт: российские системы РЭБ могут подавлять американские спутники
Музыка для релаксации: подборка видео, которая поможет перезагрузить сознание
Музыка для релаксации: подборка видео, которая поможет перезагрузить
ООН раскритиковала решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗ
ООН раскритиковала решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗ
Мать Илона Маска устроила домашнее дефиле под песню Граймс (а та прокомментировала)
Мать Илона Маска устроила домашнее дефиле под песню Граймс (а та
Стало известно, кто снимет фильм по роману Кинга о Салемских вампирах
Стало известно, кто снимет фильм по роману Кинга о Салемских вампирах
Антонов: СМИ в США отказываются опровергать нападки на разведчика Ботяна
Антонов: СМИ в США отказываются опровергать нападки на разведчика
Известная телеведущая скрыла возвращение из отпуска в Россию из-за коронавируса
Известная телеведущая скрыла возвращение из отпуска в Россию из-за
Названы расходы нового антикризисного плана России на 1 трлн рублей — СМИ
Названы расходы нового антикризисного плана России на 1 трлн рублей —
Цены на бензин в России начали снижаться
Цены на бензин в России начали снижаться
Чистый четверг 16 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Чистый четверг 16 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать
День окончания Второй мировой войны в России перенесли на 3 сентября
День окончания Второй мировой войны в России перенесли на 3 сентября

Топ на сегодня

Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для чипирования людей
Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для
В КНР за сутки выявили коронавирус еще у 79 человек, въехавших из России
В КНР за сутки выявили коронавирус еще у 79 человек, въехавших из
Кто нападает на Собянина и Сечина
Кто нападает на Собянина и Сечина
Американские компании начали останавливать добычу нефти
Американские компании начали останавливать добычу нефти
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ

Еще по теме

101 год исполнился Алексею Ботяну – легенде разведки
Послы России и США обсудили развитие двусторонних отношений
ОКР назвал «фейком» публикацию New York Times о «системе допинга» в России
В New York Times обозначили позицию издания по Крыму