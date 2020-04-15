Антонов: СМИ в США отказываются опровергать нападки на разведчика Ботяна

Анастасия Иванова

Американские СМИ - New York Times и радио NPR - отказываются публиковать протесты и опровержения посольства России в ответ на нападки в адрес российских ветеранов, в частности, Алексея Ботяна, заявил глава дипмиссии в США Анатолий Антонов.

Алексей Ботян в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей, став одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению Кракова . Он скончался в феврале этого года. Упомянутые издания поставили под сомнение его роль в спасении города.





"New York Times до сих пор не разместили статью посольства касательно их лживых публикаций о Герое Российской Федерации А.Н.Ботяне", - говорится в заявлении Антонова на странице посольства в Facebook.

Дипломат также обратил внимание на нежелание американских СМИ освещать факт поддержки сноса памятника Ивану Коневу в Праге со стороны комиссии по иностранным делам палаты представителей США.

По его словам, противники ликвидации мемориала указывают, что обоснование соответствующего решения подготовила американская фирма Squire Patton Boggs.