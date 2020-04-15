Азербайджан вывел инженерные войска на учения — видео

Алексей Вольцев

Тактико-специальные занятия с участием частей и подразделений инженерных войск Азербайджана начались сегодня, 15 апреля в соответствии с утверждённым министром обороны республики генерал-полковником Закиром Гасановым планом боевой подготовки на 2020 год. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана.

Занятия по выполнению задач инженерного обеспечения войск с личным составом проводятся в специально подготовленном инженерном городке, отметили в военном ведомстве. Как можно понять, этот городок находится поблизости от линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в зоне карабахского конфликта.





На участках местности со сложным рельефом для прохождения личного состава и боевой техники проделываются проходы в инженерных заграждениях, установленных условным противником, прокладываются колонные пути, а через водные преграды наводятся мосты и паромные переправы. Кроме того, военные инженеры проводят разведку местности, устанавливают взрывные и невзрывные инженерные заграждения, используя штатные и подручные средства, а также оборудуют фортификационные сооружения, рассказали в Минобороны.

Следует отметить, что в последние месяцы обстановка на карабахской передовой остаётся напряжённой, хотя и наблюдатели отмечают определённый спад боевой активности сторон. В прошлом году фиксировались попытки азербайджанской армии продвинуть свои позиции ближе к линии фронта и укрепить их в инженерном отношении, в том числе и на нахичеванском участке границы Азербайджана и Армении.