Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бэнкси нарисовал картину в туалете о самоизоляции

Бэнкси нарисовал картину в туалете о самоизоляцииФото: Instagram / banksy

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал в Instagram фотографию инсталляции в туалете, посвященной самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Фотографию картины он сопроводил подписью: «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома». В новой работе художник изобразил крыс, устроивших погром в ванной комнате.

Крысы — любимый символ художника, они обозначают борьбу за независимость и выживание. Новую работу оценили более одного миллиона пользователей социальной сети.

Бэнкси является одним из самых известных уличных художников. В своих работах он привлекает внимание к важным социально-политическим темам, направленным против политики, войны и капитализма. Его личность не раскрыта, сейчас существует множество версий о том, кто скрывается за творческим псевдонимом. Летом прошлого года британский телеканал ITV London опубликовал архивное интервью 2003 года, на котором, возможно запечатлен Бэнкси.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ошибки молодости: Любовь Успенская сидела в тюрьме с проститутками
Ошибки молодости: Любовь Успенская сидела в тюрьме с проститутками
Коронавирус унес еще семь жизней в Москве
Коронавирус унес еще семь жизней в Москве
Лунный день сегодня 16 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 16 апреля 2020 года
Супруга погибшего на вечеринке с сухим льдом поцеловала в губы любовницу при ребенке
Супруга погибшего на вечеринке с сухим льдом поцеловала в губы
Американские СМИ: о проблемах в Ухане было известно задолго до пандемии
Американские СМИ: о проблемах в Ухане было известно задолго до
Минпромторг открыл тендер на концепт гражданского сверхзвукового самолета
Минпромторг открыл тендер на концепт гражданского сверхзвукового
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Решение о переносе парада Победы уже принято — СМИ
Решение о переносе парада Победы уже принято — СМИ
США допустили введение пошлин на импортную нефть
США допустили введение пошлин на импортную нефть
Полностью защищена: Ирина Шейк в камуфляжном комбинезоне на улице Нью-Йорка
Полностью защищена: Ирина Шейк в камуфляжном комбинезоне на улице
МИД до сих пор не знает, сколько еще детей из России остаются в США
МИД до сих пор не знает, сколько еще детей из России остаются в США
Бэнкси нарисовал картину в туалете о самоизоляции
Бэнкси нарисовал картину в туалете о самоизоляции

Топ на сегодня

Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на нефть
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на нефть

Еще по теме

Найдено возможное видео с Бэнкси
Уличного художника Бэнкси сняли на видео
Карикатуру Бэнкси на британский парламент продали за рекордную сумму
Ученые вычислили личность уличного художника Бэнкси