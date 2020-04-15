Цены на бензин в России начали снижаться

Вадим Карасев

Фото: Александр Музыченко / «Коммерсантъ»

В некоторых регионах России снизились цены на бензин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК за период со 2 по 15 апреля.

Больше всего цены опустились в Сибири, в частности в Алтайском крае и республике Алтай. Стоимость бензина Аи-92 в регионе в среднем опустилась на 23 копейки (до 40,73 рубля за литр), а на Аи-95 — на 13 копеек (до 43,26 рубля за литр).

Отмечается, что дизельное топливо в большинстве регионов подорожало. Так, в Чувашии летнее дизтопливо подорожало на 1,66 рубля (до 45,96 рубля за литр). Зимнее дизтопливо больше всего подорожало в Ставропольском крае — на 28 копеек (до 47,6 рубля за литр).

В Москве цены на бензин не изменились. При этом в Московской области Аи-92 подешевел на 3 копейки (до 42,17 рубля), а Аи-95 — на 2 копейки (до 46,4 рубля). Летнее дизтопливо осталось на уровне 46,95 рубля за литр, а зимнее — подешевело на 15 копеек до 46,6 рубля.

Ранее депутат, член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить цены на топливо для населения. По его словам, удешевление бензина и дизтоплива на автозаправках может стать одним из элементов социальной поддержки населения. Кроме того, парламентарий предположил, что эта мера позволит снизить цены на продукты за счет уменьшения затрат на транспортную логистику.