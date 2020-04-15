Четверговая соль: как приготовить и для чего она нужна

Вадим Карасев

Четверговая соль — один из самых древних и сильных оберегов. Она сможет защитить вас и вашу семью от неудач, болезней и других напастей. Эксперты расскажут о том, как ее приготовить и как ею пользоваться.

Многие слышали о том, что соль обладает мощной силой. Четверговая соль имеет еще более ценные свойства. Сильные заговоры на любовь и удачу с ее применением станут еще более действенными, а ощущение легкости и свободы не будет уходить из вашего дома.

Как приготовить четверговую соль

Издревле соль считалась очень мощным оберегом. Даже простая соль способна оградить вас и вашу семью от бед и проблем, не говоря уже о четверговой соли.

Приготовить ее можно лишь в один день в году. Речь идет о Чистом четверге. В этот день на Руси женщины сначала прибирались дома, потом мылись сами, а уже после этого занимались приготовлением чудодейственной соли.

Очень важно помнить, что это не просто соль. Для начала обычную соль необходимо смешать в пропорции пять к одному с целебными травами типа душицы. Также туда необходимо покрошить немного ржаного хлеба. Готовую смесь нужно поставить на огонь на пару часов — лучше делать это в духовке. Ждите, пока соль не почернеет.

Самое главное условие — нужно сделать соль до вечера, пока светло. Эту соль святили вместе с куличами и яйцами в субботу перед Пасхой. Только после того, как священник освящал ее, она приобретала особую силу.

Как пользоваться четверговой солью

Четверговая соль может сохранить здоровье людей, живущих в вашем доме. Особенно хорошо она оберегает детей. Немного соли можно класть под подушку малышку или взрослому ребенку, чтобы он не болел и чтобы его никто не сглазил. Говорят, если купать малыша в воде с такой солью, он будет меньше болеть и плакать.

Четверговая черная соль — оберег от злых людей. Её необходимо немного рассыпать перед входной дверью, чтобы плохой человек не рискнул зайти к вам в дом.

Немного четверговой соли домохозяйки всегда держали на середине стола. Говорят, что это привлекает счастье и удачу, а также деньги. Подушечку с такой солью очень важно держать в автомобиле. Она будет помогать в путешествиях и поездках, отведет беду. То же самое касается и вашей сумки, портфеля, рюкзака, с которыми вы постоянно ходите. Положите туда маленький мешочек с четверговой солью, чтобы в пути вас не настигла беда.

Очень важно рассыпать немного этой соли по углам дома, чтобы в него не проникла нечисть. Можно подсыпать такую соль в питьевую воду, чтобы быть здоровее. Эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают вам о том, что четверговую соль лучше использовать полностью до следующей Пасхи. Хранить соль необходимо рядом с иконами.