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Число умерших от коронавируса на планете перевалило за 125 тысяч

Число умерших от коронавируса на планете перевалило за 125 тысячФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Число умерших от коронавируса на планете перевалило за 125 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Согласно им, в мире погибли 125 078 человек. Также сообщается о 466 229 выздоровевших. Всего коронавирусной инфекцией заражены 1 981 912 человек.

Однако данные сайта Университета Джонса Хопкинса свидетельствуют о 123 348 смертельных случаях. Также, по информации на вечер 14 апреля, в мире заражены 1 949 210 человек. Более 100 тысяч излечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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