Число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона

Вадим Карасев

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные агентства BNO News.

Уже 2 001 359 человек в 185 странах инфицированы вирусом. Из них 130,5 тысячи заболевших умерли, более 482 тысяч вылечились.

Наиболее пострадавшие от коронавируса государства — США (609,2 тысячи), Испания (174 тысячи), Италия (162,4 тысячи), Германия (132,2 тысячи) и Франция (131,3 тысяч). Россия находится на 15-м месте: в стране зафиксировано 21 102 случая инфицирования в 82 регионах.

Наибольшее число смертей, связанных с коронавирусом, зарегистрировано в США (26 033), Италии (21 067), Испании (18 225), Франции (15 748) и Великобритании (12 129).

В ночь на 15 апреля оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом. Скончавшиеся — люди в возрасте от 48 до 86 лет.