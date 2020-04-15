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Члена One Direction унизили во время похода в «Макдоналдс»

Члена One Direction унизили во время похода в «Макдоналдс»Лиам ПейнФото: Christopher Polk / Getty Images

Британский певец Лиам Пейн, бывший член группы One Direction, рассказал, как в возрасте 15 лет его унизили во время похода в «Макдоналдс». Его слова передает Mirror.

По словам Пейна, в то время его начали узнавать на улицах после попытки прославиться на передаче X Factor, откуда его выкинули, посчитав недостаточно хорошим певцом. «Люди смеялись надо мной на улицах, а мне было 15 или 16 лет. Однажды я пошел в "Макдоналдс", мне тогда исполнялось 16, и я был с девушкой. Группа парней на лестнице кричала мне "икс-факторный неудачник"», — поведал музыкант.

Пейн принимал участие в X Factor дважды — в 2008-м и в 2010 году. В первый раз судья Саймон Коуэлл посчитал, что артист не готов к эстрадной карьере, а после второго выступления его объединили с другими музыкантами, сформировав группу One Direction. Коллектив просуществовал до 2016 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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